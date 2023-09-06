在阿拉伯世界中，埃及是人口最多的國家，目前有1.05億人。但埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天以中國的一胎化政策為例，呼籲採取措施來減緩國內生育率。

法新社報導，塞西說：「我們每年需要40萬名新生兒。」但埃及2022年有近220萬名新生兒。

埃及衛生暨人口事務部長賈法（Khaled Abdel Ghaffar）在記者會中說，「生孩子是完全自由的事」，塞西隨即表態：「我不同意你的想法，說生孩子是完全自由的事。」

塞西說：「讓那些可能不知道挑戰有多大的人享有自由？到最後是整個社會和國家要付出代價。」埃及正處於史上最嚴重的經濟危機。

他還說：「我們必須安排這種自由，不然會製造大麻煩。」

中國於1970年代實施計劃生育，2015年正式終止一孩政策，允許所有已婚夫妻生兩個孩子。

塞西說：「他們（中國）在人口管制政策上獲得了成功。」

塞西曾是陸軍將軍，2014年就任總統，一般預料他會參加明年初的大選，爭取第3個任期。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1120906