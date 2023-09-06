今年5月中捷列車撞上興富發建案掉落的吊臂釀1死14傷，全台中運量無人駕駛車站增設月台緊急停車鈕，中捷市政府站6日正式啟用。中捷公司表示，全線18個車站將於今年底前完成設置。

中捷公司表示，為精進緊急應變作為，規畫在各車站每一側月台裝置2具緊急停車按鈕，每一車站共裝設4具，當發生緊急狀況時，站務人員、保全及候車旅客可立即按壓月台緊急停車按鈕，在列車進站前或出站列車未完全離開月台區狀況下，按下緊急停車按鈕即可阻止列車進出站。

中捷公司說明，緊急停車按鈕分別裝設於3號月台門及8號月台門左側，裝設位置上方設有指引標誌，以方便旅客辨識及快速找到按鈕位置；另外，為避免旅客誤觸，月台緊急停車按鈕加設滑動式保護外蓋，並張貼警語標示，提醒旅客注意。

中捷公司指出，9月2日已於市政府站舉辦大型模擬演練，藉此驗證月台緊急停車按鈕功能及相關作業程序，在相關標示均完備後今天正式啟用，後續沿線各車站將陸續安裝月台緊急停車按鈕，預計今年底前全線完成增設，進一步提升旅客乘車安全。