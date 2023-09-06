芎林消防分隊高級救護技術員李晉緯處置得宜，挽救倒地老翁性命。（竹縣消防提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣7旬老翁日前清晨不明原因倒在路邊，熱心路人協助報案，新竹縣政府消防局芎林分隊隊員到場後發現老翁無意識，僅對痛有反應，呼吸和脈搏皆緩慢，血壓甚至低到無法以機器量出數值。送醫途中患者出現致命性心律，一旁的高級救護技術員見狀立刻予以電擊，經急救後老翁已平安出院。

執行此次救護的芎林消防分隊高級救護技術員李晉緯表示，到達現場時發現老翁昏倒在路邊石椅旁，意識不清、全身冒冷汗，量測生命徵象呼吸每分鐘12次、脈搏每分鐘僅25下，血壓計無法顯示數值，僅能以手測得最靠近心臟的頸部動脈的跳動。

李晉緯擔心老翁生命徵象會有轉變，一路以動態心電圖監測，並貼上AED備用。果不其然，上救護車7分鐘後，多功能生理監視器的螢幕上出現了致命性的心室纖維顫動心律，李晉緯立刻給予電擊1次，CPR4分鐘後恢復脈搏，到達醫院後甚至已完全清醒，呼吸、脈搏、血壓、血氧等生命徵象都正常。

老翁事後表示，對於發生的事完全沒印象，只覺得胸口突然一陣疼痛，就隨之暈倒在地。台大醫院生醫分院急診室醫師蔡于捷表示，患者心導管顯示冠狀動脈非常暢通，排除心肌梗塞。診斷是心室顫動導致到院前心跳停止，在置放植入式心律去顫器後，4天後走路出院。

蔡于捷解釋，心室顫動發作時，就像心臟像在顫抖一般，無法有效將血液送到各個器官。因此必須立刻施行心肺復甦術，並使用自動體外心臟電擊去顫器除顫，趕在腦部與其他器官因缺血、缺氧而壞死之前，恢復正常的血液循環。本次幸好有救護人員反應迅速，才能讓老翁脫離險境。