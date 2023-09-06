「仔仔」周渝民與妻子喻虹淵，2018年透過馮姓女子購買儲蓄險，沒想到馮女以現金支付保費、預繳有優惠等理由，分5次共騙走3447萬多元，台北地檢署依詐欺罪將她起訴，台北地方法院將馮女判刑2年8月，可上訴，而喻虹淵稍早則透過IG發聲，否認她和無良女業務是閨蜜。

外界稱女業務是喻虹淵的閨蜜，對此，喻虹淵稍早在IG限時動態發文：「再次聲明！此女並非我大學閨蜜！會認識她，就是因為有保險規劃，經友人介紹認識之，專業的保險從業人員。」馮女在2018年與喻虹淵簽約6年期的儲蓄險保單，要保人及被保險人都是周渝民，由喻虹淵以名下帳戶分6期，每期自動轉帳繳納保費684萬7995元。

喻虹淵限時動態全文。（圖／喻虹淵Instagram）

馮女後來稱轉帳會遭查稅、誤認洗錢，要喻虹淵改交現金，再透過她繳給保險公司，之後又佯稱預繳可獲折扣，喻虹淵2021年收到催繳通知，於是向馮詢問，沒想到她竟騙說系統問題，她假稱處理完後要補交第4期保費並收694萬多元，但喻虹淵事後又收到催繳訊息，詢問後才知受騙。

喻虹淵共被騙走5期保費共3447萬4745元，她提出告訴，北檢偵結，認定馮女構成5次詐欺犯行，起訴並請法院就5次詐欺犯行各別判刑，未扣案的3447萬多元，如裁判前未能實際發還喻虹淵，請求法院依法沒收，或追徵其價額。