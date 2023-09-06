台北市已在「違反勞動法令公布專區」公告民主進步黨及賴清德違性工法挨罰。（翻攝自台北市政府／林良齊台北傳真）

勞動部仍未「違反勞動法令事業單位」公告民主進步黨及賴清德違性工法挨罰。（翻攝自違反勞動法令事業單位／林良齊台北傳真）

依性別平等工作法規定，違反相關規定遭裁罰應公布雇主姓名、事業單位名稱等相關資訊，但經查台北市已在「違反勞動法令公布專區」公告民主進步黨及賴清德違性工法挨罰，但勞動部的「違反勞動法令事業單位」（慣老闆清單）卻未同步公告。

依性工法規定，違反性騷擾等相關，應公布其名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額，並限期令其改善。

經查台北市政府已在9月5日公布指出民主進步黨、代表人賴清德，指出雇主未盡工作場所性騷擾防治義務；因受僱者提出性別工作平等法申訴而予以不利處分；及雇主未盡工作場所性騷擾防治義務挨罰。

但與此同時，勞動部的「違反勞動法令事業單位」卻未公告。

勞動部官員表示，目前是要求各縣市在各月月5日前把公告當期資料，台北市有按期公告，但今天才上傳，而平台仍有過帶資料等時間差，預估明天才會對外公告，「不會因為其身份等就不公布」。

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