為配合桃園市政府楊梅區仁美市地重劃，台灣自來水公司第二區管理處將施作管線永遷工程，預計9月18日晚間10時起至19日上午9時止，施工停水共11小時，影響楊梅區、平鎮區共13個里、總計約7778戶，提醒民眾注意預先儲水備用。

經發局說明，這次停水區域包括楊梅區高上里、青山里、仁美里、高榮里、新榮里、雙榮里、永平里、高山里、上田里、楊梅里、水美里，以及平鎮區高雙里、雙連里。

經發局表示，將持續督促自來水公司盡速完工復水，降低民眾用水不便，也提醒民眾，為避免管線恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩現象，請民眾於停水前提早6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間應關閉抽水機電源慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，避免發生可能虹吸汙染。另水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

經發局表示，恢復供水後若仍無水可用，請通知自來水公司或經發局立即處理，如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢，相關停復水資訊可至自來水公司網站查詢。