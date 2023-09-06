美國總統拜登訪問越南、期盼升級外交關係的幾天前，一個美國政府委員會指責越南，在確保宗教自由的承諾方面開倒車。

路透社報導，美國國際宗教自由委員會（USCIRF）在今天的報告中表示，自2006年華盛頓將越南從宗教自由「特別關切國家」（countries of particular concern, CPC）清單中刪除以來，河內政府已在信仰表達的「某些領域」創造更多空間。

然而，「近期嚴打民間社團、對獨立宗教團體的壓力加大、強迫放棄信仰等駭人情事，以及其他與日俱增違反宗教自由的事件，讓這條一度正向的軌跡明顯反轉」。

報告指出，美國國際宗教自由委員會副主席戴維（Frederick Davie）和委員尤蘭（Eric Ueland）5月訪問越南發現，雖然都會地區的宗教團體享受相對更大的自由，但「許多農村地區普遍面臨嚴峻挑戰」。

報告指出，「政府當局持續密切監控所有宗教活動，經常騷擾、拘留或阻撓未登記的宗教團體行使宗教自由的基本權利。」

報告還說，越南「在宗教管理和控制方面與中國有著相似的軌跡」。

面對中國在印太地區的實力與日俱增，華府將越南視為重要的合作夥伴，期盼在拜登10日訪問越南時，將兩國外交關係提升到最高層級。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120906