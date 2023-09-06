提到減重，一般人會想到少吃多動，但一項研究發現，若尊重人體的生理時鐘，也就是晚上睡覺、天亮時醒來，就可避免體重增加。一旦打亂原本的晝夜節律，會使得人體分泌的壓力荷爾蒙「糖皮質激素」持續分泌，即使未增加進食量，體重也會明顯增加，且胰島素分泌量增加，增加糖尿病、脂肪肝等代謝疾病的風險。

腎臟科醫師江守山在其臉書分享一篇刊登於去年《美國國家醫學圖書館》的研究，該研究主題為了解人體因應晝夜節律分泌的糖皮質激素，若未依照應有的晝夜節律、發生分泌異常時，對體重及胰島素分泌等狀態的影響。

當人體在白天遇到壓力時，糖皮質激素分泌較高，會出現短暫峰值，以增加人體的分解代謝活動，有助做好戰鬥或逃跑反應的準備；人體在夜晚休息時，糖皮質激素分泌大減，晝夜節律使糖皮質激素分泌有峰值、谷值。然而，若當人在夜間不睡覺、白天睡覺時，糖皮質激素就會持續分泌，使得原有依晝夜節律振盪模式的分泌曲線變得平坦。

研究人員藉由讓一群小鼠在夜間也接受光照，使其夜間也分泌糖皮質激素，小鼠因夜晚沒睡，會在白天睡覺，但因白天的明亮環境，阻礙褪黑激素的分泌，也讓糖皮質激素持續分泌。研究人員發現，3天後小鼠出現高胰島素代謝現象，21天後脂肪細胞增加2倍以上。

江守山表示，上述研究顯示，若違背正常生理時鐘，也就是晚上不睡、白天睡覺，身體就會啟動一個促進脂肪細胞增大、刺激胰島素分泌的過程，進而促進脂肪儲存、增加胰島素阻抗，提高脂肪肝、糖尿病等代謝症候群的發生率，「相反地，晚上睡覺、天亮時醒來，就能自然地減肥。」