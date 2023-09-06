凍漲26年的台北市立動物園，預計明年調漲門票，市民票價維持60元，非台北市民票價從60元調整為100元、優待票變為50元，北市教育局局務會議今日通過此案，最快明年2月1日實施。

北市動物園目前入園門票全票60元，優待票30元、團體票7折，園方規畫，新增北市市民票，價格為60元，非台北市民一般票則調整為100元，優待票50元，團體票仍維持7折，教育局局務會議今日通過此案。

教育局副局長陳素慧表示，接下來會與市長蔣萬安及副市長報告，由於此事與市民息息相關，會向議員說明、尋求支持，接著公告修正草案，1個月內市民可反映意見，適度做文字調整，再送法務局及市政會議審查通過，才能實施，也報議會備查。

動物園長諶亦聰表示，門票調整最快明年2月1日上路，預估整後1年可增加園區5400萬的收入，依照法規，門票費用每3年要檢討一次，此次調漲後，將在3年後針對民眾意見、收入支出等條件做整體評估，再考量是否調整票價。