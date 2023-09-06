海葵颱風旺盛的西南氣流，讓整個彰化泡在水裡，包括員林、大村、埔心等地都有嚴重淹水情形，昨晚埔心一處大樓地下室淹水，縣長王惠美得知後調派抽水機協助抽水，經過一夜今早許多民眾忙著清理家園，就有餐廳業者宣布今天整天提供免費午餐及晚餐，無限量供應，共度困境。
昨天彰化大雨從下午2點多開始一路下到傍晚近6點，許多鄉鎮陸續傳出災情，像是員林崇實高工旁的信義巷淹水達60公分，警消出動橡皮艇撤離居民，公所也設置緊急安置所。
另外埔心鄉經口村318巷某大樓地下室因地勢低窪，因洩水不及地下室一度淹到小腿，居民連忙把地下室的車子移出來，縣長王惠美得知後會同埔心鄉長張佩瑩連夜視察，並調派2台抽水機協助抽水，一路抽到昨晚近午夜12點才抽完。
彰化不少民眾今天仍持續清理家園，彰化鐵板燒許增鏞在臉書宣布，因為大雨造成埔心鄉及周遭鄉鎮市地區民宅多處淹水，今天有許多民眾忙著清理家園，因為無法開伙造成用餐不便，因此今中午及晚間提供鄉親民眾免費便當，且無限量供應。
其實該業者已經提供多年「待用餐」給民眾，業者許增鏞表示，許多民眾今天在清理家園，沒有時間開伙，想說讓受災戶們能夠享用到熱騰騰的愛心餐，原本預計準備100份，但來領的民眾太多，因此改成無限量供應，與大家共度困境。
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