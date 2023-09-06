桃園市信賴台灣姊妹會6日於民進黨桃園市黨部召開第一次籌備會議。(民進黨提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市信賴台灣姊妹會6日於民進黨桃園市黨部召開第一次籌備會議。(民進黨提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市信賴台灣姊妹會6日於民進黨桃園市黨部召開第一次籌備會議，婦女後援會召集人、市議員呂林小鳳說，桃園13區，希望每區3個會長以40個人為單位，力求達成千人目標，預計11月初辦理成立活動，在明年投票日前，一票拉一票，全力幫賴清德總統、各區立委候選人宣傳。

召集人呂林小鳳邀請行政院顧問楊鄧今華，現任民進黨黨部主委張丞儀、立法委員湯蕙禎、前立法委員余宛如、市議員余信憲、許家睿、許清順、游吾和、魏筠、劉仁照、王珮毓、鄭淑方、張肇良共同出席。

社會力群部李文英表示，全國信賴台灣姊妹會7月9日於台北成立大會，目前高雄、台南、彰化、台中、台北皆成立千人女力，彰化100萬的人口當天出席超過2000人，桃園一定能號召更多的姊妹出來支持賴清德。

性平部副主任蔡宜文表示，這次總統大選婦女票非常重要，性平部製作的姊妹會專屬絲巾廣受好評，希望能凝聚姊妹們認同，完成千人挺賴清德的目標。

召集人呂林小鳳議員表示，這次要召集桃園市所有的姊妹，一票拉一票，全力幫賴清德總統、各區立委候選人宣傳。希望桃園13區每區3個會長以40個人為單位，力求達成千人目標，大家一起來努力。

桃園市信賴台灣姊妹會預計於11月初辦理成立活動，將以桃園13個選區為根基，邀請跨世代姊妹及跨領域專業女性站出來，發揮女性溫柔堅定力量、團結一致守護台灣。