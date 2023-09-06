苗栗縣長鍾東錦月前赴南庄鄉鹿場部落視察甜柿天然災損情況。（謝明俊攝）

苗栗縣栽種甜柿面積約有415公頃，因受今年雨水過豐影響，造成柿果嚴重落果，經縣政府報請農業部天然災害現金補助，農業部近日核准，縣府農業處從6日至15日止，提供受損柿農登記災損補助，依照農業部新核定農作天然災損現金補助，每公頃10萬元，籲請柿農務必在期限內登記。

根據縣府農業處統計，全縣甜柿種植面積約有415公頃，其中南庄鄉栽種57公頃、泰安鄉有135公頃，經過勘災確認南庄鄉受災面積有30公頃、泰安鄉則有45公頃，都超過2成。縣府接獲柿農反映災損狀況嚴重後，縣長鍾東錦於上個月22日親赴南庄鄉鹿場部落視察甜柿受損狀況後，指示農業處盡速協助柿農們報請農業部審核。

苗栗縣的甜柿栽種以南庄鄉及泰安鄉為主，由於今年6月、8月間連續降雨，造成甜柿落果嚴重，泰安鄉部分果園更有高達8成的果樹落果，一棵甜柿剩不到10顆果實，據本身也是柿農的縣議員楊文昌指出，當地栽種的甜柿品種，多為日本富友種，富友種是在每年的6月間開花結實，今年6月甜柿開花時，遇見連續下雨，雨水中含有大量的氮素，富友種甜柿最怕這種雨水，因此，結出的小果紛紛紛落果，這是第一次災損。

楊文昌表示，8月間甜柿果實生長至中果期，果農已替柿果上袋保護，月前連續2個颱風帶來豐沛雨量，雨水從葉部及根部進入果實，第二度造成落果及果實敗壞，多數甜柿果實就在套袋裡腐敗，落果情況更為嚴重。

經過農業部審核後，5日正式公告准苗栗縣南庄鄉及泰安鄉為甜柿天然農業災害現金救助地區，縣府農業處隨通報各鄉公所轉知柿農，從9月6日起至15止，向2鄉公所登記辦理補助。