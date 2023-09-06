愛美已經不需要再藏私，越活越年輕也是現代人的趨勢。因為保養意識的抬頭，許多求美者會透過快速的醫美方式來提升膚況、改善老態、甚至找回流失的青春，其中又以非侵入式的緊膚拉提療程為醫美保養中的榜上常勝軍。也因為市場上多數民眾對於緊實拉皮儀器的需求提高，近日市場上更推陳出新了多款熱門養膚新技術，其中又屬 『Sofwave 索夫波』與『NEW DOUBLO 新倍提電音雙波』為佼佼者，獲得大眾的喜愛。

Sofwave 索夫波 未來美肌新浪潮

擁有美國FDA、歐盟CE、臺灣TFDA三重國際認證及國際獲獎評價的Sofwave 索夫波，結合傳統單極電波與非聚焦式音波的優點，能在不動刀的狀況下，刺激膠原蛋白新生，讓整體膚況達到緊緻Q彈的效果。佳思優醫美診所鄒政家醫師表示Sofwave 索夫波之所以有感，是因為每發擁有七排圓柱立體能量的「SUPERB 3D科技」，更能超越以往單點音波加熱的治療範圍，圓柱狀的加熱體積大幅超越小顆粒點狀的刺激，且索夫波Sofwave的治療深度從表皮的1.5mm延伸至SMAS層，涵蓋過往音波的治療深度。

Sofcool 4℃智能溫讓體驗更舒適

此外，Sofwave 索夫波同時搭載Sofcool 4℃智能溫控專利冷卻技術，治療過程中探頭會釋放4℃冷卻的冰鎮溫度，使表皮維持在安全的治療範圍，同步施打的探頭亦會隨時監控表皮溫度，大大提升安全與舒適度。資深皮膚科王佑鑫醫生也進一步說明，許多患者擔心音波拉提會產生頰凹，但新一代的Sofwave 索夫波僅只對膠原蛋白的產區【網狀層】加熱，透過高溫的刺激，反而更能促進大量的膠原蛋白新生，達到豐頰的成效。

NEW DOUBLO新倍提 創新結合電波與音波

過去的非侵入式拉提療程，患者必須在電波拉皮與音波拉提兩者中取決一者施打，但近日上市的NEW DOUBLO新倍提，讓你從此不再為了電音波的拉提選擇而困擾。NEW DOUBLO新倍提結合電波拉皮的容積式加熱與HIFU音波拉提的點狀聚焦式刺激，兩者協同效應，讓緊實青春更加有感覺。

新倍提NEW DOUBLO是2合1的電音雙波新科技，可以同時享有拉提與緊實效果。 (圖/客戶提供)

雙效國際認證，近乎無痛又安全

過去在進行電音波治療的過程總是疼痛難耐，必須做好充足的減痛措施，但仍會在局部感受到刺熱的疼痛感。鄒政家醫生在施打的過程中發現，新上市的NEW DOUBLO新倍提因為具有國際專利的『SD動態保護』模式，能隨時偵測肌膚上的溫度與定位，減少過度施打同部位的疼痛，大大提升了治療的適意感，另外音波拉提的探頭更具有『FL接觸保護』，確保每次擊發探頭皆有貼平肌膚才會進行治療，未貼平的狀態下是無法輸出能量，將燙傷風險降至極低。

鄒政家醫師表示新倍提電音雙波降低疼痛的門檻，讓美麗來的更輕鬆與舒適。 (圖/客戶提供)

選擇原廠認證診所 讓青春安全又合法

醫美拉提產品種類五花八門，也充斥著許多來路不明的水貨，想要顧及面子的同時，可千萬別貪小便宜，以免施打不合法合規的拉提療程，造成燙傷與毀容風險。建議愛美的民眾們，可以先上網搜尋，尋找有認證合規合格的診所，充分與專科醫生溝通後，再進行拉提治療，才能讓青春來的安全又合法。