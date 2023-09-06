新竹市府4日發布人事異動，民政處長由市府發言人施淑婷接任，其背景也遭網友起底。針對施淑婷在經歷上寫「新竹市西區市議員候選人」，網紅「鬼才阿水」諷刺表示，施淑婷是該選區最後一名，竟成她唯二能寫上去的經歷，「想來都是場災難」。

施淑婷將接任竹市府民政處長，其背景遭網友起底，有鄉民昨(5)日在PTT上PO出施淑婷的名片，在經歷部分，施淑婷註明是新竹市西區市議員候選人、隆達電子人力資源管理師；學歷部分則是中國科技大學產業經營管理學系學士。

「鬼才阿水」今發文指出，施淑婷領公家機關薪水月薪11萬，端出來的學經歷卻只有如此，更別說沒有相關經驗，這背後所代表的價值已非學有所長，講直接一點可說是「一人得道雞犬升天」。

「鬼才阿水」進一步說明，民政處要管理的業務範圍相當廣，只要跟民眾相關的庶務都涵蓋其中，包含行政事務、政令宣導、地方單位運動會、祭祀公業、殯葬管理、兵役行政、災害防救、協助鄉鎮里長等，身為單位處長不只對於業務要相當熟捻，還要有足夠的調度與運作能力，「而這一切，我從施淑婷身上完全看不到」。

「鬼才阿水」諷刺表示，施淑婷的經歷寫上新竹市西區市議員候選人，而她沒說的是這個選區只有三位候選人，其中兩位當選，施淑婷是得票最後一名，一個參與選舉拿到最後一名也沒有當選的過程，竟成她唯二能夠寫上去的經歷，想來都是場災難。至於在電子公司擔任人力資源管理師，「鬼才阿水」說就是一般人所理解的助理。

至於施淑婷擔任新竹市發言人是否有過人之處，「鬼才阿水」直言，他花了很多時間搜尋，「但很遺憾地說，我絲毫沒找到在這個職位上的任何亮眼或是受到讚賞之處」。