台南市學甲區公所、學甲商圈協會盼打造學甲區成為台灣首個維基小鎮，提出計畫向中央部會爭取經費，透過建置維基百科條目、特色QR code、觀光指標、學甲地景圖庫及優化Google商家地標等5個子計畫，該計畫期程2年，預計明年底完成，希望讓更多人認識學甲的文化和魅力。

學甲商圈協會去年提出「學甲維基小鎮」地方創生計畫，希望完整建置學甲數位內容，獲得文化部、交通部總共補助880萬元，加上地方政府自籌、民間投資經費，投入1070萬元執行計畫。

學甲商圈理事長陳俊安說，該計畫的原始靈感來自於英國小鎮Monmouth於2012年起，透過在地居民和商家的參與，開創全球第一個維基小鎮，並成功建立了超過500條維基百科條目，他想把這個概念引進學甲，因此花很多時間寫計畫、爭取補助。

曾擔任台南市政府觀旅局長的他還提到，許多觀光活動效益可能就1天，認為應著重在長效的建置工作，把基礎軟體建設做更完善，遊客透過網路搜尋，可以快速了解哪裡好玩、哪裡好吃、這個地方有哪些特色和故事。

學甲區公所偕學甲商圈協會 、台灣維基媒體協會 6日宣布啟動維基百條編寫計畫，學甲各村里、聚落及廟宇等都將一一寫入條目，預計完成條目為150條。

台灣維基媒體協會祕書長王則文說，從去年10月至今，已經舉辦4個場次的維基百科編採培訓營，9月17日將辦第5場次，歡迎各界加入共同書寫自己家鄉的故事。