嘉義縣新港鄉昨晚發生規模5.5有感地震，專家指出，從昨天地震的震源機制及地震活動看來，可能和梅山斷層系統有關，梅山斷層已超過100年沒有活動，加上近期嘉義地震間隔時間變短、規模變大，「不排除還有更大地震可能，未來一周要特別注意。」

嘉義縣新港鄉昨天傍晚發生規模5.5地震，深度僅8.5公里。中央氣象局表示，近期在半個月就發生4起極淺層地震，不排除未來2周會有規模4至4.5淺源地震發生，氣象局會即時預警。

根據《ETtoday新聞雲》報導，中正大學地球與環境科學系教授温怡瑛表示，雖然昨天嘉義地震震央距離梅山斷層有點距離，但近期新港地區地震活動大致呈現「東西走向」，地震深度都小於10公里，不排除與梅山斷層有關。

温怡瑛指出，梅山斷層已超過100年沒有活動，5.5地震對釋放累積能量有限，加上近期嘉義地區地震頻繁，地震間隔時間越來越短、規模越來越大；地震活動若再往東就是梅山斷層，因此未來一周不排除有更大地震，提醒民眾做好防震準備。