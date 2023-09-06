亞馬遜的法律團隊在8月15日曾與FTC官員進行視訊會議，此為雙方法庭戰開打前的最後一步。鑑於FTC經由數月籌備，已預備訴諸公堂，該場會議也是亞馬遜可說服監管機關放棄提訴的機會。
知情人士稱，在這類會議中，企業通常可以表達將更改商業措施的妥協作法，以避免惹上官司，但亞馬遜的律師團卻未提供具體讓步內容。
FTC近幾年一直在調查亞馬遜的商業手法，包括是否在平台上偏袒自家產品，以及該公司在亞馬遜網站上如何對待外部賣家。
外媒引述消息人士說法指出，由於亞馬遜（Amazon.com）高層並未針對美國聯邦貿易委員會（FTC）的反壟斷指控提出走向和解的讓步條件，這使得FTC可能在本月稍晚向這家電商巨擘提出訴訟。
亞馬遜的法律團隊在8月15日曾與FTC官員進行視訊會議，此為雙方法庭戰開打前的最後一步。鑑於FTC經由數月籌備，已預備訴諸公堂，該場會議也是亞馬遜可說服監管機關放棄提訴的機會。
知情人士稱，在這類會議中，企業通常可以表達將更改商業措施的妥協作法，以避免惹上官司，但亞馬遜的律師團卻未提供具體讓步內容。
FTC近幾年一直在調查亞馬遜的商業手法，包括是否在平台上偏袒自家產品，以及該公司在亞馬遜網站上如何對待外部賣家。
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