上周才開學，台中市公車也穩定發車，不過525路線卻遭家長投訴，近兩天早上尖峰時段大巴突然改為中巴，運量少了一半，學生只能像擠沙丁魚般上車，甚至被迫搭下一班，導致壓線或到校遲到。台中市交通局表示，確實不妥，已要求業者改回大巴，以利學生就學搭乘。

台中市公車525路線之前飆速、脫班等問題層出，開學後雖已照表操課，但有民眾向本報投訴，525路線近日早上6時20分發車尖峰時段班車，突然從40人大巴改為20人中巴，學生像擠沙丁魚般，有人甚至被迫改搭下一班，導致壓線或到校遲到，質疑尖峰時段適用中巴嗎？

學生說，525路線早上從社口發車才10餘分鐘，就已經車上人滿為患，要叫後面的人要怎麼上車。

台中市交通局指出，業者稱因部分車齡逾10年，所以近日將由社口發車的頭3班其中1班改為中巴。交通局強調，早上許多學生搭公車就學，此舉確實不妥，且目前公車是車輛多而駕駛少，已要求業者改回40人大巴，方便學生搭乘就學。

交通局說明，目前全國都面臨到大客車駕駛荒，有部分公車路線因為駕駛缺員，公車班次無法依照核定班表進行發車，造成公車準點率下降，交通局與客運業者日前已進行4次公車路線及班次檢討會議，對於客運業者提出的公車路線班次調整規劃，逐條進行尖峰時段學生搭乘需求的班次檢討；經開學以來觀察，公車已逐步穩定發車。