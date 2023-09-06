桃園龜山復興一路上一家小吃店，上月30日晚上10點半左右，女店員忙著要準備收攤，3名黑衣惡煞突然衝進店內砸店、噴漆，隨機揚長而去。鐘姓負責人接受《中時新聞網》訪問無奈地說，「平時與人和睦相處、更未與人結怨，這很明顯就是有人教唆」。

黑衣男子拿2罐油漆到店內潑灑，一旁女店員嚇傻。（鐘姓負責人提供）

從店家提供監視畫面可見，女店員原本站在店裡，兩名身穿黑衣頭、戴鴨舌帽和口罩的男子，一進門，其中一名男子先是拿磚頭，朝向店內玻璃砸過去；另一名男子則是拿兩罐紅油漆，潑灑在餐檯上，接著把罐子有目的性的丟向湯鍋裡。女店員原地嚇傻、雙手摀住耳朵。

店內餐檯被紅漆潑灑。（龜山分局提供）

從店外監視器發現，兩名黑衣男子進入店內後，第三名也是身穿黑衣、頭戴棒球帽和口罩的男子，手機全程錄影，根本有備而來，行徑囂張。

鐘姓負責人質疑，黑衣人把油漆罐丟在湯鍋裡是有目的性。（龜山分局提供）

鐘姓負責人表示，「我的員工都蠻單純，平常與鄰居相處融洽，也沒和人結怨，不知為何會發生這種事。」另外，她也提到，「拿兩桶油漆的人，噴向我正在營業的工作檯，湯是要賣給客人的湯，另一人站在旁邊錄影存證，這很明顯就是有人教唆他們(黑衣人)來做這件事」。

龜山分局大華派出所所長蕭正國表示，「目前已鎖定一名特地對象，將通知到案說明」。（龜山分局提供）

龜山分局大華派出所所長蕭正國表示，「警方獲報立即派遣警力前往，為涉案人逃逸，現場並沒有人受傷，經警方積極調閱原先監視器，以車追人方式，目前已鎖定一名特地對象，通知到案說明，後續將積極緝捕其他共犯到案」。