公務人員服務法新修訂加班時數限制，針對警察人員限縮每個月不得超過60個小時，苗栗縣警局因警力不足，因此，被迫撤離24個偏遠派出所警力集中執勤，經過警政署反映不符實際勤務需求，行政院人事總處同意警政署修訂加班時數提高至100小時，人事總處6日上午視察苗栗縣警局宣達，未來部分偏遠派出所是否可以恢復運作？將待縣警局精算後決定。

今年7月間，南庄鄉東河村風美聯外道路的苦花潭至鱒魚場路段間，以及加里山登山口路段，一共6面道路反光鏡不翼而飛，由於風美聯絡道是東河村通往鹿場、鹿湖山區的唯一通道，沿路都是山區彎道，反光鏡不見，嚴重影響來往車輛安全，引發當地鹿場、鹿湖及東河等部落原住民長老不滿，認為就是因為東河及陸家派出所撤離後，沒有警力駐守才造成宵小囂張，竟敢將維護族人通行安全的道路反光鏡偷走，原民族人一度蘊釀要集會陳情抗議派出所撤離警力。

頭份警分局南庄分駐所所長戴聖榮知悉後，發動全所員警全力查辦，根據現場相關跡證逐一查訪，鎖定有毒品前科的饒姓男子涉有重嫌後拘提到案移送法辦，才平息部落族人的不平。

新修訂的公務員服務法規定，公務員每日上班時數為8小時，延長辦公時間每月不得超過60小時，警政署根據這項修訂內容，也明訂各警局、機關，每日服勤為8個小時，每天超勤以2個小時為限，每月不得超過60小時。

苗栗縣警局為應今年元旦起實施公務人員服務法新制規定，集中警力聯合執勤，自去年12月起先後撤離24個偏遠派出所警力，包括頭份警分局陸家所、東河所及蓬萊所等，新制實施後引起當地居民恐慌，南庄當地縣議員楊文昌就強調，沒有派出所就像被拋棄沒人保護，當地居民都希望能增加警力恢復派出所運作，讓居民能夠安心居住，免於恐懼。

警政署在接獲各地警察機關反映新制限縮時數，嚴重影響轄區治安工作維護，經向人事總處反映調整，終獲人事總處同意警政署「有關警察機關輪班輪休人員實施要點」新修訂，其中第5條特殊性每月以不超過100小時，並取消3個月不得超過240小時的限制，並於今年9月1日起生效。