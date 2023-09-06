進口蛋爭議近期備受各界關注，針對外界「圖利超思」的質疑，農業部長陳吉仲今（6）日召開記者會，公開與超思的合約，不過媒體人張禹宣發現，陳的說明內容與合約不相同，直呼記者會完全是一枚自爆彈。

陳吉仲今說明了付款相關問題，他提到，雞蛋採購業者是依照國外原廠供應商的報價，先墊付貨款後，再向畜產會請款，並依匯率調整金額，讓業者不會因為匯差賺取利潤。此外，合約載明報關作業費用，包含關稅、報關、報驗、內陸運輸等，採實支實付，業者先付款後，提送付款證明給畜產會才能請款，這筆款項會由政府吸收，如同農業部一再強調，政府是吸收價差和關稅等費用，而非補助進口商。

對此，張禹宣今在臉書發文表示，陳吉仲公布的超思合約「完完全全的是一枚自爆彈」，因為不僅合約內容與他抓出來的重點完全不同，他還刻意用實際運作流程，掩蓋合約上清楚載名的事實。

張禹宣說明，農業部公布的部分合約內容清楚寫道，由超思向巴西雞蛋供應商開立報價文件，分批向畜產會請款，畜產會先依當下匯率支付超思，由超思以代收轉付的方式，支付給巴西雞蛋供應方，並於付款後交付付款證明予畜產會。

張禹宣推測，陳吉仲聲稱是超思自己墊付，只有兩種可能，不是完全沒照合約走，就是從頭到尾都在說謊，他並砲轟，當陳唸完合約內容後，竟將重點魔改成所有款項都要自行墊付，「到底是當全體國人都傻子？還是中文有問題？」