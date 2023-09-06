隱忍多年的受害住戶受不了獨居老婦環境髒亂，今日憤而在牆外拉起白布條，抗議市府擺爛，引起路過的民眾議論紛紛。（台北市議員陳怡君提供／劉彥宜台北傳真）

多位明倫社宅住戶陳情，社區內1位獨居老婦患有長年病痛，子女住在國外，經濟狀況看來無虞卻欠繳多項費用，目前已遭停水，房子內外不斷竄出尿味、惡臭且出現蟑螂。（台北市議員陳怡君提供／劉彥宜台北傳真）

前台北市長柯文哲打造最貴社宅明倫社宅，並稱為豪宅社宅，台北市議員陳怡君接獲明倫社宅多位住戶投訴，87歲獨居長者屯積雜物，製造髒亂致蟑螂亂竄、尿味四溢，鄰居忍受多年憤而於6日拉白布條抗議，要求市府出面處理。台北市住都中心回應，目前已由都發局對該名長者提出訴訟，並加強清潔及消毒頻率。

陳怡君接獲多位明倫社宅住戶陳情，社區內1位獨居老婦患有長年病痛，子女住在國外，經濟狀況看來無虞卻欠繳多項費用，目前已遭停水，房子內外不斷竄出尿味、惡臭且出現蟑螂，住戶只好自費在走廊鋪起大批黏蟑板，但老婦卻不領情，在半夜大吼大叫、潑尿，怒斥「臭死你們」。

她說，住戶多次向都發局、社區物管單位反映，要求市府相關單位介入協助，但都發局及物管卻無奈回應，已多次溝通無效。隱忍多年的受害住戶實在受不了，今日憤而在牆外拉起白布條，抗議市府擺爛，引起路過的民眾議論紛紛。

陳怡君指出，該名長輩2年前在中山區租屋，也曾因製造惡臭髒亂致蟑螂亂竄，甚至潑水到走廊讓鄰居不慎滑倒，成為市府包租代管的黑名單。婦人失智失能又拒絕與社工溝通，如今社宅記點機制也達30點可解除合約搬離，但長輩拒絕配合，只能等法院程序判決後才能強制長輩搬離。

陳怡君要求，公部門不應集體擺爛，而要扛起責任、積極介入，讓該名長輩搬至北市老人公寓居住，協助長輩就醫，並還明倫社宅住戶居住品質。

台北市住宅及都市更新中心資產經營部組長黃士展回覆，該住戶已由管理單位屢次勸導但仍未改善，目前已依租賃契約規定的扣分制度辦理，達30分辦理終止租約、收回房屋等作業，由都發局提出訴訟，後續將依訴訟程序辦理。同時已責成社宅物業管理廠商，針對走廊加強清潔及消毒頻率。

社會局老福科長楊雅茹則說，社會局持續和都發局合作，希望協助該87歲長者，因長者現有違反社宅規定，然身體可自行行走，又抗拒社工進入服務，社會局將再結合醫療專業，並與都發局共同處理長者居住及照顧事宜。