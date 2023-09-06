網紅哈霓萱日前在街頭和愛犬上演拔河橋段爆紅，事後爆料被圤智雨詢問要不要當AV女優，甚至抱怨她的穿著過於保守，氣到直罵對方是智障，對此，圤智雨反酸：「如果金馬獎有最佳綠茶獎，你應該要得」，雙方隔空交火引發熱議，未料，圤智雨稍早透露哈霓萱經紀人已經主動向他賠罪道歉。

圤智雨透露日前還在跟哈霓萱隔空開戰，沒想到對方經紀人竟私下主動賠罪道歉，但不出所料其實另有目的，除了詢問工作問題之外，還把哈霓萱經營的社群網站給他看，目的是希望能否有辦法「讓變態少一點」，這才發現哈霓萱社群變態騷擾數目，是「情色教主」雪碧巔峰時的三倍，而且每天將近15則賣淫加包養的私訊，價碼還是由哈霓萱任開，讓他相當好奇：「有那麼有錢嗎？」

圤智雨爆料對象不乏圈內攝影師表示幫朋友詢問，但一看就知道是自己在當仲介，了解完狀況後，他表示只想建議哈霓萱的經紀人：「要不你說服他轉行吧，說不定靠這些變態他就可以搬到帝寶了」。

圤智雨先前透露IG帳號因不明原因「消失」，決定開設新帳號邀請粉絲追蹤，接著表示新一波爆料會「連名帶姓」，對象是一名高人氣的網紅，恰巧早上就爆哈霓萱的料，不禁讓網友好奇所指對象就是哈霓萱，或者另有其人。