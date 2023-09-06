This is the guy that filled in to be Shohei Ohtani for the Angels team photo LMAOOOOOOO pic.twitter.com/7KXFL6N2b7 — Addison (@YankeeWRLD) September 6, 2023

二刀流球星大谷翔平連續2場比賽缺陣，天使6日再遭金鶯逆轉，吞下本季5連敗。總教練內文（Phil Nevin）賽前表示，「我們仍在評估大谷翔平是否可以上場，看看球隊的情況如何，一般右側腹斜肌出狀況會很棘手，所以我們必須確保無恙。他今天感覺好多了，但必須得做更詳細的檢查，所以我不會讓他上。」

大谷翔平不太常在室外進行打擊練習，5日是他自今年7月初在道奇球場後，首度在戶外練打，沒想到卻出意外，賽前大谷翔平臨時被抽出先發，也是本季5月3日客場對戰紅雀後，時隔4個月再度缺席比賽，這段期間大谷翔平已經替球隊連續出賽108場。

今年是大谷翔平效力大聯盟的第6個賽季，作為投手登板23場，繳出132局、10勝5負、自責分率3.14、167次奪三振、每局被上壘率1.061以及被打擊率1成84的優異表現，雖然連續2年拿下雙位數勝投，不過距離單季規定投球局數還差30局。

而以打者身分出賽，大谷翔平在497個打數中敲出151安、打擊率3成04、44轟、95分打點、20次盜壘、91次四壞及21次敬遠，除盜壘數外皆位居美聯前5，全壘打數領先白襪羅伯茲（Luis Roberts）9支，就算本季不再出賽也有可能奪下美聯全壘打王。

賽前天使球員和隊內人員聚集在球場中外野，準備拍攝年度團體合照，大谷翔平因為和檢查的時間衝突所以無法參加，但場中仍出現身著天使17號球衣的「神秘人」，雖然個子也很高，但身材和長相卻完全不同。事後據球團發言人表示，當天先發投手或是因故無法參加團體照拍攝的選手，由其他人擔任替身的情況並不少見。據傳該名「影武者」是球團工作人員，結束拍攝後便消失在左外野通道。