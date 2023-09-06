國民黨中常會今（6）日正式提名北市議員鍾小平參選2024中正、萬華區立委，同樣有意參選該區的國民黨北市議員應曉薇對此表示，自己會參選到底。

國民黨共有鍾小平、應曉薇、郭昭巖3人積極爭取參選中正、萬華區立委，但人選遲未決定，今日下午中常會終於通過，由鍾出線，他將對決民進黨的吳沛憶與無黨籍于美人。

針對此結果，應曉薇直言國民黨實在太好笑，竟然要偷偷摸摸地提名參選人，但無論如何，她都會參選到底；郭昭巖則說，尊重黨的機制，但在地民意也得尊重，當初初選民調並未公開，大家心中都有不少疑慮。