林志穎今現身氣色相當好。（粘耿豪攝）

48歲的林志穎去年7月他發生自駕特斯撞分隔島的嚴重車禍，整張帥臉嚴重重創，經過14個月的治療及積極復健後，他重啟演藝活動。今（6）日他特地返台出席公益活動，擔任聯合勸募愛心大使，這也是他車禍後首度在台的公開活動，氣色相當好，除了有些消瘦，臉部的傷其實看不太出來，帥臉依舊。

他替公益活動拍攝宣傳短片，看完播出後，他表明對影片拍攝不滿意，「太瘦了 ，那時候才50多公斤，還沒完全恢復，臉沒有肉。」近期他參加陸綜《披荊斬棘3》。林志穎在節目上自曝車禍受撞擊，當時傷勢嚴重，尤其是頭部受創最為駭人，還出現顱骨破裂和面部骨折，差一點就半身不遂，顴骨部分碎裂，臉部鎖了20個鈦合金骨釘，手臂也裝有鈦合金板和11個鈦釘，手臂目前也只能舉到及肩高，傷勢尚未完全康復。

對於車禍相關問題，林志穎再次謝謝當初救他的恩人及長庚醫療團隊，還有支持他的家人，「這件事情對我來說已經過去了，我是一個堅強的人，期許自己都能夠一直往前看。」他也在記者會上宣布，預計今年或明年初，能推出有一首單曲，送給粉絲和家人，這張作品對他而言很重要，是代表著生命的里程碑，深具意義。

林志穎也分享這次參與《披荊斬棘3》在心理跟體力上都承受無比的壓力。由於體力容易感到疲倦，因此每一次的演出和彩排，都感到身體已達臨界點，每天都在超越極限，對自己來說真的是很大的挑戰。林志穎很感謝節目組跟其他哥哥都對他很好，讓他很感動。

8月中，林志穎罹患重感冒，瘦到54公斤現在一天吃5餐補充營養希望能恢復60公斤正常體重。他透露，平時保養身體的秘訣就是睡飽一點、維持身心愉快，每天懷著感恩的心。