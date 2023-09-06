日前海葵颱風為高雄帶來強風豪雨，位於高雄市最南端的林園汕尾地區3日晚間傳出大停電，讓當地居民苦不堪言。立委林岱樺邀集台電人員與里長在颱風過後會勘，並成立「汕尾地區電力專案群組」，目標解決當地居民的用電問題，為了長期用電安全與穩定的考量，也要求台電做電線地下化。

日前海葵颱風造成林園汕尾地區於3日大停電，當地居民抱怨聲不斷，有人在地方社團留言：「汕尾的里民真的是一級平民嗎，是否沒在付電費，只要一遇到強風絕對停電」，也有人說：「我住汕尾只要一直有颱風就停電」。

立委林岱樺5日與台電工程人員與當地里長會勘 找出造成停電的問題，經台電仔細檢修後發現，颱風期間的停電主要緣由，是因為路樹壓壞電線，這區段徵收的電線和電桶老舊，需要更新；但陪同會勘的里長向林岱樺反映，附近6個里，只要稍微有風雨就會停電，很容易停電，這邊有為數眾多的養殖戶，一停電就會害死漁產，造成大量虧損。

聽完台電報告與各方意見後，林岱樺也成立「汕尾地區電力專案群組」，目標解決當地居民的用電問題。首先，預計10月12日前，會同各里里長，將會影響台電線路之樹木修剪完成；而10月15日前，請台電公司完成汕尾6里供電設備（變壓器、電線杆、電線）巡視，同步完成增設東汕里及西汕里自動開關。

另外，12月31日前，請台電公司完成中汕里、北汕、鳳芸里、中芸里自動開關增設，同步以專案將汕尾6里老舊變壓器更新完成；而為了長期用電安全與穩定的考量，台電也承諾會先列出一段示範區，做電線地下化，但這需要多數居民同意，將協助台電積極協調。希望能盡快解決當地居民的困擾，更要保障養殖戶的財產安全，迅速改善汕尾供電 。