賴清德副總統今天舉行「國家希望工程」發表記者會，黨內人士表示，這場記者會，對賴清德背後有三個重要意義，包括泛綠三智庫凝聚向心力、智庫名單「跨世代跨領域」全面規劃及候選人要求治理國家前先接受檢驗 。此外，下周二推出0-22 投資未來世代政見。

賴清德辦公室發言人郭雅慧表示，賴清德不只親自架構內容，全程27分演講一氣呵成不看稿，更嚴謹於細節，上場前一刻仍持續調整簡報資訊，力求有系統全面性地向全民公開願景。

黨內人士指出，今天這場超過兩百位產官學者共同參與的「國家希望工程」，對賴清德來說，背後三個重要意義。第一是泛綠三智庫凝聚向心力；這是民進黨三大親綠智庫首度大集合；由新境界智庫、台灣智庫以及青平台基金會三大智庫，邀請超過兩百位學者專家、企業界，以及NGO代表彙整成「國家希望工程」。

黨內人士說，領銜主辦的新境界基金會，是民進黨長年培養人才最重要搖籃，由邱義仁副董事長與新境界智庫執行長陳東升領隊，囊括台灣經濟研究院長張建一董事、中研院社會學翹楚吳介民等人才，加上由鄭麗君擔任董事長的青平台基金會，以及正國會林佳龍體系的台灣智庫執行長呂曜志等，顯示賴副總統治國理念受到廣泛支持，從政好人緣獲得產官學積極協助。

至於第二；黨內人士指出，智庫名單「跨世代跨領域」全面規劃；兩百位智庫學者名單，從科技產業到文化藝術，可見國政願景規劃全面，尤其跨世代、跨領域意見受重視。

他指出，從重量級朱敬一，到網路高聲量的中生代都齊聚，包括國際專家陳方隅教授、數位翹楚李崇僖、國安領域陶儀芬老師、產業經濟蔡明芳老師等，中世代對國政參與並發表意見，以及青年世代、青農代表與會，見證智庫人才的跨世代傳承以及廣納建言的意義。

他說，最後一點是，候選人的自我高要求，治理國家前先接受檢驗 ；「國家希望工程」是賴清德從政三十年歷經不同階段的思考結晶，為了系統性向國人報告國家希望工程的政見，預計未來規劃系列記者會呈現，下周二推出0-22投資未來世代政見，向國人解說。

至於賴清德全國競選總部主委潘孟安昨天宣布，賴清德全國競選總部將於9月24日開張；郭雅慧表示，競總文宣群更針對國家希望工程記者會量身打造衍伸主視覺與動畫，展現賴清德對於國家希望工程呈現給大家的用心與高標準。