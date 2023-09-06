嘉義市長黃敏惠啟動嘉義市學齡前兒童護眼愛健康專業視力檢查計畫。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市學齡前大班學童2019年至2022年近視率為5.70％、7.40％、6％、5.6％，沒有明顯降低趨勢，市府衛生局與眼科醫療院所合作搶救兒童「惡視力」，今年將為全市2500名大班幼兒免費檢查視力，並籲請家長以「3010120」原則保護孩子眼力。

嘉義市衛生局表示，國健署推動「3010120」護眼密碼，用眼30分鐘，休息10分鐘，每天戶外活動時間120分鐘以上，家長可以督促孩子減少近距離用眼的時間，多增加戶外活動。

而為提醒家長重視幼兒的視力，嘉義市去年啟動「嘉義市學齡前兒童護眼愛健康專業視力檢查計畫」，為全市大班幼兒提供免費視力檢查，及早發現、及早治療矯正。

嘉義市衛生局表示，去年為700多名大班幼兒視力檢查，今年免費檢查視力的對象是就讀嘉義市67家幼兒園所大班學童，預估約2500名兒童，即日起至11月30日，家長持通知單及同意書，到13家合約眼科醫療院所檢查。

今年還建置嘉義市專屬的護眼愛健康視力檢查資訊平台，以人工智慧的OCR（光學多元辨識）技術影像擷取檢查報告上傳平台，檢查結果大數據將提供衛生局統計分析、追蹤管理幼兒視力、後續研議相關健康政策參考。

市長黃敏惠表示，市府相當重視兒童視力健康，感謝今年13家眼科醫療院所與市府合作，為孩子做視力檢查及衛教，還有國健署與國教署學童視力保健計畫主持人吳佩昌醫師、嘉義基督教醫院蔡忠斌醫師、天主教聖馬爾定醫院郭淑貞醫師，協助推動兒童視力保健計畫。