嘉義市學齡前大班學童2019年至2022年近視率為5.70％、7.40％、6％、5.6％，沒有明顯降低趨勢，市府衛生局與眼科醫療院所合作搶救兒童「惡視力」，今年將為全市2500名大班幼兒免費檢查視力，並籲請家長以「3010120」原則保護孩子眼力。
嘉義市衛生局表示，國健署推動「3010120」護眼密碼，用眼30分鐘，休息10分鐘，每天戶外活動時間120分鐘以上，家長可以督促孩子減少近距離用眼的時間，多增加戶外活動。
而為提醒家長重視幼兒的視力，嘉義市去年啟動「嘉義市學齡前兒童護眼愛健康專業視力檢查計畫」，為全市大班幼兒提供免費視力檢查，及早發現、及早治療矯正。
嘉義市衛生局表示，去年為700多名大班幼兒視力檢查，今年免費檢查視力的對象是就讀嘉義市67家幼兒園所大班學童，預估約2500名兒童，即日起至11月30日，家長持通知單及同意書，到13家合約眼科醫療院所檢查。
今年還建置嘉義市專屬的護眼愛健康視力檢查資訊平台，以人工智慧的OCR（光學多元辨識）技術影像擷取檢查報告上傳平台，檢查結果大數據將提供衛生局統計分析、追蹤管理幼兒視力、後續研議相關健康政策參考。
市長黃敏惠表示，市府相當重視兒童視力健康，感謝今年13家眼科醫療院所與市府合作，為孩子做視力檢查及衛教，還有國健署與國教署學童視力保健計畫主持人吳佩昌醫師、嘉義基督教醫院蔡忠斌醫師、天主教聖馬爾定醫院郭淑貞醫師，協助推動兒童視力保健計畫。
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