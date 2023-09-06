三顧生技公司董事間商業糾紛，副董事長陳宗基遭離職員工告發背信罪，偵辦期間意外扯出陳宗基找假記者，持假麥克風牌採訪，企圖左右輿論走向，士林地檢署4日主動剪報分案，被冒充的東森、TVBS新聞台揚言提告，檢方已將案件發交士林警分局調查，將朝向偽造文書、妨害信用罪、違反商標法等罪偵辦，不排除通知2家新聞媒體代理人說明，釐清當天是否有派記者到場。

陳男8月28日現身士林地檢署應訊，庭後直指鏡傳媒旗下《鏡視界》董事林書弘是影武者，操控政治圈、媒體圈對他潑髒水。不過，到場採訪的東森、TVBS二家媒體記者，手持的麥克風牌被發現造假，東森麥牌現已換成「亞運看東森」，並非黃底麥牌，經內部人員表示，當天未派記者到場，懷疑有心人士自製假「麥牌」，營造媒體採訪熱絡的假象。

士林地檢署表示，針對假麥牌一案現已分「他」字案，由機動組檢察官偵辦，積極了解有無涉及不法，儘速依法處理以正視聽。5日發交查給予士林警分局，警方承辦人員將聯繫東森、TVBS新聞台代理人說明，釐清當天是否有派人到場，或是有人冒充記者，以及麥克風牌真假。

全案起因於鏡週刊7月17日報導，三顧前董事長楊智惠指控董事陳宗基將日本授權技術，出賣給中方，嚴重影響國安觸犯背信罪，士林地檢署上月28日通知陳宗基說明，而陳宗基應訊後面對媒體訪問，反咬現已跳槽到超基因公司的員工受超基因公司董事長林書弘指使，林書弘則是政媒雙棲的影武者，利用媒體對他進行一連串的惡意報導。