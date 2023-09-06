南韓內閣今天批准縮編與重組統一部的計畫，反映對北韓政策變得較不溫和，且更關注於情報分析與人權議題。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，南北韓已暫停對話數年，這次重組將從617名職員中砍掉81人，徹底改革與文化合作和跨境交流有關的功能。

負責經濟合作、開城工業區（Kaesong Industrial Park）、規劃與支持南北韓對話和兩國旅行的局處，將整合成一個管理兩韓關係的辦公室。

南韓總統尹錫悅表示：「統一部不是北韓後援部。現在該是改變的時候了。」

這次重組也將創造一個5人團隊，負責處理南韓被綁架者與遭北韓監禁的軍人，直屬機關是統一部。這個團隊也將與日本分享情資，東京當局數年來一直試圖解決北韓綁架日本公民問題。

北韓情報與分析局（North Korea Intelligence and Analysis Bureau）將進行重組以強化其功能，並將設置一個辦事處，向旅居北韓的民眾傳遞北韓真實情況的資訊。

在對北韓採取不同態度的歷任政府任內，南韓統一部經歷過多次擴張與縮編時期。

誠信女子大學（Sungshin Women's University）以對平壤立場強硬聞名的金暎浩（Kim Yung-ho，譯音）教授，今年夏天獲任命為新的統一部部長。

金暎浩今天在聽證會上說：「迄今向北韓提供的人道援助能力受限，無法達成透過北韓的糾正性變革，基於基本、自由與民主秩序，實施邁向和平統一的政府目標。」

金暎浩指出，尹錫悅政府將檢視統一部計畫的支出。「對北韓的人道計畫必須用於北韓修正改變上。南北韓合作交流必須根據法律與原則進行。」