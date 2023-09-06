警方進一步查證林姓車手身分時，發現其身分證與理專識別證上姓名不符，理財專員識別證成了犯案鐵證。（高雄市警方提供／林雅惠傳真）

高雄市美濃區一名退休公職人員朱姓婦人遭詐騙集團騙光老本近千萬元，竟仍執迷不悟，日前回娘家還要向親友借錢交付詐騙集團，被親友懷疑有詐暗中向警方報案，員警在當婦人打算面交310萬元時，將35歲林姓男車手逮獲，未料朱婦竟頻向員警稱對方是她朋友，直到警方戳破林男謊言，婦人最終才清醒，坦承被騙。

警方指出，58歲朱姓婦人今年6月在網路點擊投資廣告，未經查證便加入詐騙集團所提供LINE投資群組，依照對方指示下載投資軟體，先後陸續匯款900萬餘元投資，詐騙集團食髓知味，9月4日再次要求朱婦加碼儲值購買股票，但因朱婦積蓄已花光殆盡，只好跟親友借款新台幣310萬元，並依照詐騙集團指示攜帶現金，前往美濃區中華路上進行面交；朱婦親友覺得有異，暗中與旗山分局警方聯繫，警方獲報後前往埋伏，當場逮獲林姓男車手。

林姓車手面對員警盤查詢問，起初堅稱自己是投資理財專員，甚至出示理財專員識別證，想證明與朱姓被害婦人之間為投資關係，否認有意詐騙，但林姓車手表情緊張，讓警方覺得可疑，進一步查證身分時，發現其身分證與理專識別證上姓名不符，理財專員識別證成了犯案鐵證，林嫌眼見無法自圓其說只好俯首認栽。

警察當場逮人，朱婦卻不相信自己被騙，直說「那個是我朋友啦！」、「你們抓錯人了！」，所幸員警苦口婆心說明相關投資詐騙案例，她才驚覺遭詐騙，回頭感謝警方。

旗山分局警方表示，民眾只要在網路接觸到「保證獲利」、「穩賺不賠」等廣告，很大機率都是詐騙，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗之親友、相關金融從業人員諮詢請益，最重要的是應慎選政府立案、合法之交易管道。

警方呼籲民眾如有疑問可隨時撥打警政署165反詐騙諮詢專線及110進行查證，不要讓自己成為詐騙集團眼中的肥羊。