國民黨今在中常會提名台北市議員鍾小平，參選台北市北中正、萬華立委，無黨籍立委參選人于美人6日表示，越多人競爭對非綠候選人越不利，民進黨參選人吳沛憶聽聞後應該無法隱藏嘴角的笑容，民進黨將是唯一獲利者，但這會激發她更大鬥志，未來會更加努力。

于美人今透過臉書發文表示，若有更多人願意出來，且都帶著高明政見參選，對萬華、中正區的居民都是好事，然越多人參與競爭，勢必對非綠侯選人選情越不利，「我必須接受這個事實，我願意面對艱難；接受冷酷的挑戰」。

于美人說，吳沛憶聽聞消息，嘴角的笑容應該無法隱藏，因為吳與民進黨將是唯一獲益者，不諱言這將對自己的選情造成前所未有的壓力，但這只會激發她更大鬥志，未來會更努力。

她表示，選舉是從零開始，回想過去5個月日子，從一開始大家懷疑「于美人是選真的嗎？」到現在大家都肯定自己是認真在選，很高興能認識無數萬華、中正區在地人，每天都能聽到在地人主動加油打氣。

于美人表示，最近這麼多熱熱鬧鬧的選舉新聞，不論總統、立委報導多到目不暇給，但無關人民利益的新聞，她看看就好，不會花太多心思，最關心的還是萬華、中正在地人的心聲。

她表示，或許今天自己會被視為矯情，但只要能幫到在地人，能讓他們的困境或擁有相同困境的台灣人引起外界關注，橫眉冷對千夫指又如何。