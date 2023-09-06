林哲熹拍鬼片卻被搞得像是在拍動作片。（樂到家國際提供）

鬼片《女鬼橋2：怨鬼樓》男主角林哲熹跟導演奚岳隆續集再度合作，這次林哲熹角色吃重、體力活也增加許多，且這次拍攝幾乎都是夜班的戲，現場每個人都精神緊繃，一場重頭戲拍攝完，他甚至直接送醫掛急診。

片中有場進行靈異儀式「四角遊戲」的測試，安排在陰森的圖書館將會出現電影裡的大魔王「煞神」，沒想到林哲熹當天卻一臉倦容，雖然工作人員都很擔心他的狀況，為了不拖累每日進度，敬業的他仍強忍上吐下瀉的身體拍攝，但是一下戲就馬上去掛急診。

另一場戲是林哲熹為了躲避女鬼的追殺而狂奔，後面接著王渝萱也跑出來，林哲熹就在鏡頭外面做出大隊接力的接棒動作，逼迫王渝萱要跑快點，讓全部工作人員笑成一團。由於在片中許多場戲讓林哲熹跑來跑去，甚至還有上下樓梯不斷折返跑讓他快累翻，工作人員就笑說：「你以為你拍的是鬼片嗎？其實是另類動作片！」還有一次是電梯前面的武打動作戲，奚岳隆怕演員受傷特別安排替身上場，但是林哲熹自告奮勇，希望能夠讓觀眾更能感受現場真實感。