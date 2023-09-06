網傳民進黨總統參選人賴清德老家是違建，民進黨在闢謠專區澄清為錯誤消息，但新北市政府地政局今（6）日證實該處是違建，且該土地使用類別確屬於礦業用地。
繼民眾黨總統參選人柯文哲老家遭踢爆有違建後，有網友質疑賴清德的新北萬里老家恐也是違建，引發關注。新北市府表示，經查該土地確實屬於礦業用地，須由經濟部礦業局認定住家使用是否符合相關規定。
至於民進黨闢謠專區則是澄清，該房屋為賴清德親戚所有、建物有合法建照、屋頂遮蔽物為防止陽光照射影響老人家生活之增設設施。
文章來源：民進黨闢謠專區
網傳民進黨總統參選人賴清德老家是違建，民進黨在闢謠專區澄清為錯誤消息，但新北市政府地政局今（6）日證實該處是違建，且該土地使用類別確屬於礦業用地。
繼民眾黨總統參選人柯文哲老家遭踢爆有違建後，有網友質疑賴清德的新北萬里老家恐也是違建，引發關注。新北市府表示，經查該土地確實屬於礦業用地，須由經濟部礦業局認定住家使用是否符合相關規定。
至於民進黨闢謠專區則是澄清，該房屋為賴清德親戚所有、建物有合法建照、屋頂遮蔽物為防止陽光照射影響老人家生活之增設設施。
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