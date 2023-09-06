「新北電競特展」自今(6)日起至9月8日盛大登場，新北市希望透過各界資源整合，吸引相關業者投資進駐，創造更多潛在商機。(劉瑋晴攝)

「新北電競特展」自今(6)日起至9月8日盛大登場，三大展區分別以電競主舞台、產業發展及遊戲為主題，開放每日中午12點至晚上8點於市府一樓，免費開放民眾體驗。電競產業在全球市場蓬勃發展，每年創造近2千億美元的收入，新北市希望透過各界資源整合，吸引相關業者投資進駐，創造更多潛在商機。

新北領先全國首創「新北電競基地」，目前舉辦超過400場活動，吸引近24萬人次參與。此外，新北市長侯友宜宣布，將攜手新北電競大廠微星、宏碁及動漫協會、遊戲產業振興會等，共同籌組「新北市電競產業聯盟」，持續強化新北電競產業發展。

新北市長侯友宜（圖）6日出席「2023新北電競特展」開幕記者會，參觀「電競主舞台」、「電競科技互動區」等三大主題展區，並體驗VR飛行之翼，感受高空飛行的快感。（劉宗龍攝）

侯友宜表示，新北近年積極建構電競產業發展環境，未來將結合A(Animation動畫)、C(Comic漫畫)、G(Game遊戲)、E(e-Sports電競)產業，透過資源整合、異業合作與技術研發，建立電競產業與人才交流平台，讓電競在新北茁壯成為代表性產業。

經發局長何怡明說明， 新北基於台灣工商首都，具有充沛產業能量，未來新北會從三重電競基地出發，集結教育局、文化局等各單位，把電競產業擴大發展，

除了和民間合作舉辦「亞洲電子競技公開賽」及「電競親子營」，在人才培育方面，每年辦理主題式培訓課程，整合外部資源，推薦優秀學員至業界實習，累積產業所需實戰經驗，迄今已培育逾近4千人次電競專才，為電競產業注入新血與活力。