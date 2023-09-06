青江菜是餐桌上常見蔬菜，可別小看它了，有許多你可能不知道的健康功效。營養師黃曉彤就指出，青江菜屬十字花科蔬菜之一，擁有高營養價值，不僅能消除自由基、延緩老化，還能預防高血壓、強化骨骼、守護皮膚及黏膜健康。她還提到，由於其含有脂溶性維生素，建議用油快炒更能保住營養。

黃曉彤曾於《醫師好辣》節目上推崇青江菜的好，她指出，其屬十字花科蔬菜之一，擁有非常高的營養價值，如富含β-胡蘿蔔素與維生素，具有強大抗氧化作用，能夠消除自由基，延緩身體老化；還含有鉀、鈣、鐵等礦物質，能預防高血壓、強化牙齒及骨骼健康。

黃曉彤進一步說明，β-胡蘿蔔素在進入體內後，會根據身體需求轉變成維生素A，有助維持皮膚與黏膜健康。另外，青江菜含有脂溶性維生素，因此建議用油快炒更能保住營養。

根據台灣癌症基金會資料顯示，每100克的青江菜含有102毫克的鈣，屬含鈣量較高的蔬菜。而國健署先前就於粉專「食在好健康」分享，想要補鈣除了喝牛奶外，不妨將小方豆干與青江菜拌炒，就能變身一道不僅鈣質高，也含有蛋白質與膳食纖維的健康料理。

國健署表示，1人份青江菜炒豆干可獲得370毫克的鈣質、8.8克的蛋白質、2.8克的膳食纖維、5.2克的碳水化合物、脂肪8.6克，以及130大卡的熱量。