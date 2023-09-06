20國集團（G20）峰會本週末即將在印度首都新德里登場，印度總理莫迪為國家將成為全球鎂光燈焦點而緊鑼密鼓做準備，特種部隊、防彈車和僱來驅趕猴子的人員都紛紛出動。

法新社報導，新德里街頭隨處可見莫迪（Narendra Modi）笑容可掬的照片，歡迎世界各地領袖前來參加G20峰會；這場峰會是印度歷來舉辦過最重大的聚會。

莫迪藉此次擔任G20輪值主席國的機會，在國內外塑造他一手掌管國家權力與繁榮的形象。這是一個強而有力的塑形活動，要在明年大選前表明印度在全球的地位。

印度去年超越前宗主國英國，成為世界第5大經濟體，今年更超越中國成為全球人口最多國家。

G20峰會將在近來才翻修過的會議中心Bharat Mandapam舉行，以下是印度當局所做種種迎賓措施：

● 屋頂狙擊手盯哨 反恐黑貓衛隊待命

有數以萬計維安人員參與安全行動，包括部署屋頂狙擊手和反無人機技術。

印度反恐「黑貓」（Black Cats）衛隊人員一直持續演練從直升機迅速部署，沿繩索降至各國總統將下褟的飯店屋頂上。

交通警察承諾制定「詳盡的規範」，規劃出涵蓋市中心大部分區域的大範圍管制區，防彈禮車將負責接駁來訪領袖。

公司行號已被下令停業，並宣布一天公共假日，意味著通常擠得水洩不通的街道，和街上隨處可見的喧鳴機動人力車將難得清靜。

● 市容大整頓 遊民請移駕

印度去年擔任G20輪值主席國以來，居住人口約3000萬的德里都會區一直是大力美化的重點。

市政當局希望能洗刷這座巨大城市交通混亂和充斥汙染的惡名。

根據市府官員說法，居住在新德里市中心橋下和路邊的4000多名遊民已在峰會登場前被移往「收容所」安置。

幾座關閉多年的噴泉也恢復運作，多年前褪色的道路標線也因重新上漆而閃閃發亮。

● 防堵猴亂 杜絕病媒蚊

獼猴攻擊人類在印度時有所聞，當局已部署一個由30多名驅猴人組成的團隊，並豎起仿真葉猴看板來嚇阻獼猴啃咬歡迎全球領袖的迎賓花卉。

獼猴是新德里的主要威脅，經常破壞花圃、辦公場所和住宅屋頂，甚至為了食物而凶狠地攻擊人類。

此外，「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，新德里也深受由病媒蚊傳播的登革熱和瘧疾所苦，8個配備殺蟲噴劑的團隊正在G20峰會會場有可能孳生蚊蟲的地點進行噴藥。

一名官員向印度斯坦時報表示，已在峰會登場前，於大約180座湖泊和噴泉池釋放數批會吃蚊子幼蟲孑孓的大肚魚。