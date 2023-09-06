台師大理學院副院長方偉達翻譯出版了新書《普丁戰爭》，深入剖析俄羅斯總統普丁的性格。在今天新書發表會中，學者表示，以俄羅斯的文化，即使戰爭結束了，普丁還是會在那兒，而俄烏戰給台灣人的啟示是，一旦台海開戰，「不要指望有人來救我們」。

《普丁戰爭》的作者是英國作家馬克˙加萊奧蒂，他是一位專精於於英國倫敦的跨國犯罪和俄羅斯安全事務的作家，熟悉俄羅斯歷史，也是瑪雅克情報諮詢公司的主管，他寫過26部討論俄國的專書。

方偉達表示，他在2022年7月7日取得《普丁戰爭》英文版原書，夙夜匪懈，不眠不休，經歷10個月的翻譯，終於完成。這是一本介紹普丁如何勵精圖治讓俄羅斯的軍隊捲入20多年來各國衝突的書，也是深入了解俄烏戰爭的最佳資料。

在今天新書發表座談會中，中華戰略協會理事長李本京說，俄羅斯是謎樣的國家，它具有老文化、老思想，在音樂、體育、舞蹈等領域更是世界頂尖。外界不應該把俄羅斯視為戰犯或是麻煩製造者，從文化層面來來看這個國家，會學到很多。

對於普丁，李本京表示，不管外界討厭他、罵他，或是即使俄烏戰爭結束了，以俄國人的民族性格，普丁仍會在那裡，而俄羅斯仍會是一個具有優秀文化的大國。

淡江大學國際事務學院院長包正豪說，從400年前到現在來看蘇聯（現為俄羅斯）的統治者，他們的聲望或政權的正當性均來自兩個因素，一是要能捍衛俄羅斯民族的自尊和情感，另一則是要對外擴張。

包正豪指出，在戈巴契夫及葉爾欽時代，蘇聯解體，並從大國變成讓人看不起，而之後接任的普丁，他的責任是收拾舊山河，並展現出領導力，讓俄羅斯重現光榮。

包正豪指出，俄羅斯面積廣大，但對俄羅斯人來說，沒有一寸是多餘的，因此普丁在領土及邊境問題上，一直抱持強硬態度，且要不斷對外擴張，不能退讓。

俄烏戰爭何時會結束？包正豪說，何時結束不重要，而是要看它用什麼形式結束？是西方國家以軍隊介入來結束這場戰爭，還是他們只提供武器讓烏克蘭人繼續流血來打完。俄烏戰爭讓台灣人看到戰爭長什麼樣，也提醒一旦台海發生戰事，不要指望有人來救我們，但偏偏台灣的國防政策又是以外國軍事力量直接介入來規畫。