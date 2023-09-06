男星李唯楓藝名「可樂」在節目《大學生了沒》擔任固定班底，後來跨足歌壇演唱偶像劇主題曲，讓他受到關注；而近日他在節目中分享，自己念高中時曾有女老師藉由查訪的名義到他的租屋處，更不斷暗示想留宿，最後甚至直接在他家洗澡。

李唯楓日前到節目《小姐不熙娣》中分享，高中時自己在外租屋，但當年有位女老師都會來突襲查訪，有次老師七點半來一路與他聊到九點半，眼看時間不早了，加上自己與老師共處一室好像怪怪的，於是李唯楓便提醒老師時間，但一路在聊到十點老師還是不肯離開。

然而，當李唯楓再次提醒時，老師竟回：「外面這麼黑，現在這麼晚，你怎麼敢讓我一女生這樣子回家」；此話一出，讓現場來賓驚呼，一旁的主持人小S與派翠克忍不住懷疑故事的真實性，直呼：「聽起來很假」。

接著，李唯楓繼續說到，因為老師有權力決定要不要記他大過，加上這是他自己第一次在外面住，遇到這種事相當緊張，所以還是讓老師留下，結果到了深夜十一點快十二點時，老師竟提出想要洗澡的要求，更背對他換衣服，之後李唯楓趁老師洗澡時趕緊打電話向同學求助。

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