壽司郎「鮭山島第2彈」選用魚脂香氣濃郁的鮭魚腹及炙烤鮭魚肚包覆鮭魚泥及醋飯，最後以鮭魚卵點綴在頂端，售價80元。（壽司郎提供／朱世凱台北傳真）

餐點求新求變的爭鮮餐飲集團，訴求每2個月就推不同主題菜單，讓消費者能夠保持味蕾的新鮮感。爭鮮近期與知名主廚阿辰師合作，推6款「歐式風味」壽司，會員即起至30日至爭鮮集團品牌消費滿額還有機會抽iPhone 15 Pro。壽司郎去年推巨型壽司-鮭山島，首周就賣出逾2萬5千盤，近期再推「鮭山島2.0」，同時抽絨毛布偶回饋粉絲。

阿辰師經營YouTube頻道超過50萬追蹤，過去也曾登上法國電視台被稱為「里昂的亞洲大使」。此次特別從法國回台與爭鮮一同研發法式、義式、歐式3種不同風味，包含「無花果櫻桃鴨」、「香草柑橘松阪豬」、「油漬番茄翼板牛」、「義式羅勒干貝」、「香檸天使紅蝦」、「蒜香乳酪蝦」共6款歐風壽司，11月5日前均有機會品嘗。爭鮮餐飲集團9月推出「APP會員大進擊活動」，即起至30日至爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo、MAGiCTOUCH、定食8單筆消費滿200元以上即有機會抽中價值近4萬的「iPhone 15 Pro」，共抽10名。

壽司郎則可賣「鮭山島第2彈」，選用魚脂香氣濃郁的鮭魚腹及炙烤鮭魚肚包覆著鮭魚泥及醋飯，最後再以鮭魚卵點綴在頂端，售價80元；此外，也推出豪華的「豐盛甜蝦」，8隻帶尾北極甜蝦，搭配甜蝦仁及飛魚卵，新鮮甘甜全收在口中。而喜愛鮪魚的消費者也可選「豐盛長鰭鮪」，疊放3片長鰭鮪並加上蔥花鮪魚泥，口感相當柔嫩，相關新品只販售至24日。另外，以往需要集滿24點才能兌換到的40cm萌抱壽司絨毛布偶，現在免集點就能帶回家，單筆消費滿1800元，並於台灣壽司郎官方粉絲專頁按讚，即可獲得40cm萌抱壽司絨毛布偶乙隻，每款每店限量50隻。