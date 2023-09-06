嘉義一名人夫小俊（化名）2018年12月間與妻子再次結婚，隔年9月妻子說要返回娘家告知喜訊，並借了1萬元美金，沒想到妻子就此一去不復返，他等了4年都沒有結果，最終心碎向法院訴請離婚，法官判准。

據判決書指出，小俊（化名）與妻子2018年12月再次結婚，婚後妻子稱要返家告知娘家喜訊，並向他借貸1萬美金後返回越南，怎料妻子此後行方不明，僅能透過Line聯繫，他多次聯繫請求妻子返家均不理會，連小俊母親離世拒不返臺、甚至連其創業貸款亦拒絕繳納，小俊最終心碎向法院訴請離婚。

法庭審理時，人妻未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。

法官依職權查詢人妻入出境紀錄，發現人妻於2019年9月出境後未再入境，並曾向小俊傳訊表示要離婚，其主觀上已無維繫婚姻之意願；法官認為，近年彼此全無聯繫，雙方徒有夫妻之名，全無夫妻之實，堪認婚姻已生重大而不能回復之破綻，且屬可歸責於人妻，因此判准2人離婚。