桃園市試辦「人因視覺雙色溫路燈設計」，行經十字路口的路燈從黃燈改為白燈，圖為大溪換裝後。(養工處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市試辦「人因視覺雙色溫路燈設計」，行經十字路口的路燈從黃燈改為白燈，圖為大溪換裝前。(養工處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市2021年全國首創推出「雙色溫路燈」，將路口的路燈從黃燈改為白燈，透過色偏差提醒用路人注意，12處試辦路口夜間肇事率降3成，目前全市已有218處路口建置雙色溫路燈，養工處規畫在明年6月前擴及全市重劃區工程、易肇事路口及重要路口，預計2027年達到全市換裝更新。

養工處長劉軍希表示，養工處2020年將全市16.2萬盞路燈全面換裝為智能LED路燈，節能減碳又降低路燈維修率。隔年導入「人因視覺理論」，試辦建置路口雙色溫路燈，整合路燈照明與行人安全，藉由路燈色溫變化，以「路段為黃光，路口改為白光」為換裝原則，提升斑馬線區域明亮程度及駕駛人專注力，讓行人通過路口時更容易被看見，另搭配路型調整、號誌、標線及標誌改善等，進一步落實人本交通。

2021年3月針對桃園區經國路12處路口試辦換裝73盞中色溫白光路燈，夜間肇事案件從換裝前的1年33件降為23件，比率達30％。創新做法也讓養工處獲得多項殊榮，包括2020年台灣照明學會「照明金質獎特優」、2021年交通部「道安創新貢獻獎」交通工程組第1名、2022年財政部金擘獎優等、2022年台灣照明學會「照明貢獻獎」等。

工務局長汪在宙說，目前全市已有218處路口建置雙色溫路燈，養工處也在今年7月啟動雙色溫燈具備料及廠驗程序，規畫8月起至2026年6月，配合全市重劃區工程、易肇事路口及重要路口進行換裝。他提到，全市2026年7月至2027年6月要進行全市第2輪燈具更新，屆時將一併把雙色溫路燈推行至全市。

市長張善政說，「路口雙色溫路燈」是具有開創性的計畫，十分值得鼓勵，並盼養工處持續努力，提升用路安全。他也提到，養工處換裝雙色溫路燈時，除考量路燈維管合約之外，也應同時檢視各路口的肇事率，若特定路段肇事率較高，即便相關合約尚未到期，可考慮提早更換，市府也會在經費上多加支持，盼能提升行人與行車安全。