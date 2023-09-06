隨著國民黨中央在北市中正萬華區立委提名議員鍾小平參選，同黨同區議員應曉薇也宣布「報備參選」，6日受訪時也直言一定會參選到底。應曉薇直言，黨中央實在是太好笑，要提名誰就光明正大一點，幹嘛偷偷摸摸的？提名鍾小平就是會一直被栽贓是「黑箱作業黨」，「怎麼會去提名一個快落選的人？」

國民黨中央6日確定提名鍾小平參選中正萬華區立委，引發社會各界議論。對此提早一天宣布「報備參選」的議員應曉薇則表示，國民黨依據作弊民調所提名人選第一時間已遭到「秒殺」、「邊緣」，自己只能決定為了黨與基層百姓，義無反顧合法的向黨中央申請報備參選，其創造總統及立委大選雙贏，不能讓中正萬華這一席「提早出局」。

應曉薇也諷刺被黨提名的鍾小平「三進三出」，直指其每天都泡在黨中央組發會喝咖啡，被提名的人還要說「不知道」，現在黨主席朱立倫要提名一個快落選的人，被滿街拉布條嗆聲「拒絕其參選立委」的人，直言「這個黨實在很好笑」。

應曉薇也再度表明，自己報備參選就一定會參選到底，已正參式向黨中央申請報備參選，截至目前為至，仍未有接受到黨部任何說明，「按照過去的黨內報備選的慣例，黨部沒意見就視同認同，我也將全力以赴。」