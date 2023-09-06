潭子區潭興路湳底巷邊坡土石流失，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國6日會勘，要求儘速整治。（陳淑娥攝）

台中市潭子區潭興路湳底巷邊坡土石流失，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國6日會勘，要求儘速整治，確保附近居民及用路人安全。經與會單位研議，水保署允諾坡面崩塌災害整治工程所需經費全力支持，並由市府養工處儘速辦理。

當地聚興里長黃沛綺指出，潭子區潭興路湳底巷有兩處坡地發生土石滑落，目前仍有數十顆石塊裸露，最近雨水多致坡地含水量高，附近民眾提心吊膽，希望相關單位儘速做好邊坡防護措施。

市議員賴朝國表示，近日豪雨造成潭子區聚興里潭興路湳底巷山坡地邊坡崩塌，大片土石坍方滑落，所幸無人受傷，初步判斷因近日豪雨，土壤含水量高導致陡峭邊坡崩塌，台中市養工處及潭子區公在最短時間完成土石清理，但後續仍有崩落之虞，希望農業部水保署協助地方完成整體改善，有效提升邊坡穩定性，並有效攔阻土石下移，以保障用路人安全。

農業部水保署台中分署長陳榮俊說明，期盼在楊瓊瓔委員協調下能儘速執行復建工作，解決潭子區聚興里潭興路湳底巷邊坡土石崩塌問題。省公會水保技師理事長王冬成表示，從現場崩塌看來，建議邊坡擋土牆延伸約40公尺，包含植生、危木處理及防落石柵等，期許復建工程完工後原邊坡崩塌裸露部份可呈現穩定狀態。

楊瓊瓔強調，近年氣候異常，常造成強降雨引起土石滑落，各機關應重視水土保持，加強邊坡的防護，潭子區聚興里潭興路湳底巷邊坡部分地質脆弱，雨季來臨，崩塌面積有擴大跡象，要求整體改善工程應提升邊坡穩定性，才能保障用路人及鄰近住戶安全。

楊瓊瓔指出，現場兩處山坡地需要施作擋土牆延伸約40公尺，包含植生、危木處理及防落石柵等整治工程約300萬元，所需經費水保署會全力支持讓市府施工改善，她要求市府養工處能在12月底前完成改善。