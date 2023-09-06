周三日經225指數收盤上漲204.26點或0.62%，為33241.02點，創下近一個月的最高收盤點。涵蓋更廣的東證一部指數升14.68點或0.62%，為2392.53點，創近33年新高水準。兩個指數並為連續第八個交易日上漲。

IG Market分析師Tony Sycamore說，日圓持續貶值，使得日本出口產業更具競爭力。他並預測日經今年可能升到3.5萬點。

「我目前沒有看到任何事物在動搖美元兌日圓匯率或日經指數，它們看起來都非常強健」。

運輸設備股上漲2%，為表現最好的板塊。日圓目前跌到148，提升的出口企業的海外營收。

汽車股漲勢明顯。本田漲1.91%，豐田升2.39%，馬自達漲4.67%。

原油價格突破90美元之下，石油和煤炭股上漲1.47%；此前沙烏地阿拉伯和俄羅斯將自願性減產措施延長至今年底。

礦業股上漲1.77%，同樣跑贏大盤。

晶片股也上漲，愛德萬測試漲3.0%，東京威力科創升1.9%。