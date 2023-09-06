權值股相對無力，權值王台積電(2330)開盤至556元最高，終場收跌2元或0.36%，報550元；日月光投控(3711)、聯發科(2454)、鴻海(2317)同樣走跌，聯電(2303)則尾盤拉抬下成功收紅。大摩降評面板廠，雙雄群創(3481)、友達(2409)下滑近4%。

AI回神上攻，指標股緯創(3231)、廣達(2382)、緯穎(6669)、英業達(2356)等強勢穩盤，智原(3035)、雙鴻(3324)、金像電(2368)、奇鋐(3017)、勤誠(8210)等股價集體向上。

PCB族群亦扮演強勢指標，華通(2313)帶量觸及漲停價，並改寫今年新高價，金像電(2368)、騰輝電子-KY(6672)等股價均紅潤。網通族群利多擁簇，上詮(3363)攻上漲停，眾達-KY(4977)觸及漲停。

上市類股方面，電通路、電周邊雙雙上漲1%以上，網通、電零件同樣收紅，紡織、食品、航運、金融、鋼鐵、塑膠、水泥、汽車等傳產均收跌，台玻大跌拖累玻陶，玻陶類股下跌超過4%最劇。

個股方面，遊戲股王鈊象(3293)營收報喜，周三股價攻上季線重返600元；東森(2614)連2日漲停。

台股5日線有撐，季線有壓，分析師表示，短期之內，台股仍在季線到10日線區間震盪，若要上攻季線，仍需權值股、AI配合，短期關注陸續公布的8月財報。