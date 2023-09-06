雲林縣口湖鄉「成龍溼地流動藝術饗宴」，讓全世界看見雲林令人驚豔之美。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉成龍溼地經10餘年營造，成為地層下陷區從劣勢翻轉為優勢的示範點，雲林縣政府近幾年規畫「成龍溼地流動藝術饗宴」，以環境藝術為核心，由藝術家與當地居民合作，引領社會大眾關注溼地與人的環境議題，成功登上國際舞台，成為「生態保育、藝文扎根」的永續藝術村。

農委會林務局以「生態休耕」方式，在口湖鄉廢耕地營造成龍溼地，讓成龍村成為雲林縣代表性藝術村，也是台灣西南沿海重要的賞鳥、溼地生態熱點。2020年雲林縣政府啟動，「成龍溼地流動藝術饗宴」，2021年因疫情停辦，2022年復辦大受歡迎，今年將於10月擴大辦理。

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君表示，成龍溼地是雲林重要生態觀光景點，最美麗的時刻為夕陽即將落下，落日餘暉與溼地水面相互倒映的景色，因此邀集藝術團體在溼地演出，經由音樂與舞蹈展現溼地生命能量，並透過生態餐桌、在地食材，表達對土地的感恩。

陳璧君說，文觀處這幾年運用在地團隊，成功將在地文化特色融入，展現「愈在地越國際」概念，也顯示公部門設計美學與美感敏銳度已大幅前進，此次拿下「美國繆思設計大獎」金獎，更讓全世界看見雲林令人驚豔之美，顛覆雲林傳統農業大縣的刻板印象，成功行銷雲林觀光。

陳璧君指出，今年「成龍溼地流動藝術饗宴」預計10月14、15日登場，除了活動外，成龍溼地在社區營造與環境保育方面也相當亮眼，溼地與村落居民共生共存，由下而上結合民間團體、地方政府與中央機構，朝著推展生態保育、藝文扎根、向海洋學習的示範基地前進。