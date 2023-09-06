民眾黨總統參選人柯文哲今天公布醫療政策，預算提高至GDP的8％、巴氏量表、全額補助長者健保等，與國民黨總統參選人侯友宜雷同，但是衛福部認為補助健保恐造成世代不公。柯文哲說，台北市65歲以上老人健保費，要推廣到全台灣不是很困難，重要的是財政紀律，哪裡像民進黨搞特別預算花掉幾千億。

對於65歲老人健保補助，柯文哲指出，台北市早就做了，只是有人要把它當政見，錢從哪裡來，台北市比較簡單，因為北市有財政紀律，其他地方省下的錢挪來這裡用，北市老人本來65以上全額健保補助，當然有排富條款。

柯文哲指出，台北市65歲以上老人健保費，有排富、所得稅率超過20％以上才要自己繳，有88％老人健保費被cover。

柯話鋒一轉說，北市長者健保費是市府出，但是很多長者不知道，因為當時直接付給健保局，長者付都不用付，其他縣市比較會搞政治，把錢寄到老人帳戶，讓他們繳健保費，這樣就很有感，他是純粹做事，直接付給健保局可以省掉很多手續費、行政成本下降，他們是純粹做事是不是搞政治。

柯文哲認為，北市財政紀律嚴格，該用的才用，不該用的不要用，65歲以上長者健保費是北市府出的，要推廣到全台灣不是很困難，重要的是財政紀律，他批，前瞻計畫8400億、防疫特別預算8400億，不然就是一顆雞蛋補助32元，錢就這樣花掉了，北市一樣有cover，他當台北市長八年，前五年還債570億，後三年面對俄烏戰爭、疫情、通貨膨脹，台北市零舉債，哪裡像民進黨搞特別預算花掉幾千億。