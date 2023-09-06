烏克蘭飛行員即將接受F-16戰機訓練

就在比利時決定，要採購美製F-35隱形戰機後，布魯塞爾竟令人訝異地宣布，可能會從旗下的44架F-16戰機中，挑選部分提供給烏克蘭空軍，以協助基輔抗俄。然而，事實可能會證明，烏克蘭得不到這些戰機。

此外，據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）5日報導，比利時消息人士說，提供F-16給烏克蘭可能對F-35交付進程有負面影響。比軍補給官高廷克（Frederic Goetinck）告訴比利時《標準報》（De Standaard）說，送F-16到烏克蘭是令人不可思議的，而這擺明，連比利時也無法徹底利用這些戰機。

高廷克說，比利時沒用這些戰機，是因為「它們飛得太多，已經壞了。你連自己都不用，不能把這些戰機送給烏克蘭」。此外，他駁斥了烏克蘭可能不願遵守最高飛行時數等嚴格規定的說法，他說：「例如，要是我們交付烏克蘭一架機身有裂痕的危險戰機，將危及飛行員的性命。」